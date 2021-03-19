Состоялось первенство Пензенской области по шорт-треку

Первенство Пензенской области по шорт-треку прошло во дворце спорта «Рубин». Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Отмечается, что в состязаниях участвовали спортсмены с различным уровнем подготовки. По данным информагентства, они боролись не только за призовые места, но и за возможность оказаться в сборной области.

«Самые сильные вырвались вперед и заняли более высокие места. Чтобы оставались силы до конца заезда, нужно где-то на третьем-четвертом круге подключать все свои силы и бежать изо всех сил», — поделился один из участников.