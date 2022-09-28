Состоялось первенство Ямала по шахматам среди детей | 360°

Спорт 28 сентября 2022, 11:56 Поделиться Telegram

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Viber Состоялось первенство Ямала по шахматам среди детей

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В ЯНАО прошли окружные соревнования по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

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Соревнования прошли с 19 по 25 сентября в Губкинском. В турнире приняли участие 60 юных шахматистов из спортивных школ округа. В турнире среди девочек до 11 лет победила Валерии Матвиенко. В турнире до 13 лет золотую медаль завоевала Злата Никифорова.

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