Экстремальный забег состоится на Ямале

Экстремальный забег «Ямальский характер» пройдет в Муравленко в ближайшее воскресенье, 5 сентября. Участникам забега необходимо будет преодолеть трассу длинной 3,5 километра. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на администрацию города в соцсети «ВКонтакте».

При этом бегунам придется преодолеть 11 препятствий, в том числе траншеи, веревочные паутины, заборы и другие. Принять участие в забеге смогут муравленковцы старше 18 лет. Отправить заявку на участие можно будет до 3 сентября на электронную почту arktika@muravlenko.yanao.ru.

При этом в Тарко-Сале на стадионе «Авангард» пройдут состязания по кроссфиту и преодолению полосы препятствий «Пуровский рубеж». Принять в нем участие также смогут люди старше 18-ти лет.