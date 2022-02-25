Состязания по фристайлу отменили на Урале

В Челябинской области отменили этап Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в предстоящие выходные. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным издания, страны-участницы отозвали своих спортсменов.

«Мы убеждены, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Увы, эту позицию разделяют не все. Мы сочувствуем болельщикам, которые готовились увидеть захватывающие состязания и настоящий праздник спорта», — отметили в пресс-службе.

Соревнования должны были пройти с 26 по 27 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе. На них заявились 88 спортсменов из 15 государств. Многие из них приехали сразу после Олимпийских игр в Пекине.