Спорт 20 июня 2023, 19:03 Состав сборной России по регби пополнился пятью игроками «Локомотив-Пенза»

Читать 360tv в

Сразу пять игроков РК «Локомотив-Пенза» стали членами сборной России. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Сборная по регби пополнилась нападающими Богданом Киреевым, Тамерланом Хубаевым, Вадимом Жарковым, Виктором Гресевым и защитником Даниилом Потихановым. Они будут готовится с другими членами команды на базе в Подмосковье.

Реклама

Ближайший матч у сборной по регби с новым составом пройдет 25 июня в «Лужниках».

Авторы: