Состав команд «Арсенал» и «Ахмат» на матч РПЛ. Грозненцы уже забили два года

Тульский футбольный клуб «Арсенал» и грозненский «Ахмат» объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра уже началась, а «Ахмат» показал результат.

В состав «Арсенала» вошли: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко, Кангва. В запасе сидят Левашов, Шамов, Довбня, Володько, Горбатенко, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Кангва, Громыко, Ковалев, Минаев. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».

«Ахмат» вышел на поле с таким составом: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл Силва, Харин, Понсе. На скамейке запасных сидят Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Анхель Ромеро, Раванелли, Митришев, Кадыров, Фелипе Визеу.

После 24 туров «Арсенал» располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

Матч «Ахмата» и «Арсенала» проходит в Туле. Это 25-й тур, а счет в матче открыли гости. Гол был на счет Евгения Харина, а на 21-й минуте в ворота туляков назначили пенальти, который реализовал Одисе Роши. Грозненцы — самая безуспешная команда РПЛ. В 24 матчах коллектив из Чечни выиграл только пять раз и занимает 14-е место в таблице.