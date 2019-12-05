Сорвавшаяся на турнире гимнастка из России назвала виновного в падении

Российская спортсменка получила серьезную травму после падения на 2-nd International Air Athletics Championship в Латвии. В случившемся гимнастка Евгения Асонова обвинила организаторов международных соревнований.

Виновных Асонова назвала в беседе с сайтом телеканала «Звезда». Металлический трос во время ее выступления оборвался, и девушка полетела вниз с высоты восьми метров.

«Я вместе с полотном упала на маты. Я считаю, что виновники — это организаторы соревнований», — подчеркнула спортсменка. По ее словам, именно они отвечали за обеспечение безопасности на турнире.

Российская спортсменка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге. Видео Подробнее

Аналогичное мнение сайту РЕН ТВ озвучила и тренер спортсменки Елена Кустова, заявив о халатности при организации турнира.

«Организаторы лично занимались подвесом. Мы к этому отношения не имеем, мы не имеем права вмешиваться в организацию подвеса», — сказала она.

После падения в Риге Евгении диагностировали перелом двух позвонков и повреждение спинного мозга. Ей сделали операцию, дорогу в Москву оплатила страховая компания. Впереди у Асоновой — долгий реабилитационный период и дорогостоящие процедуры. Организаторы 2-nd International Air Athletics Championship не хотят платить за ее восстановление.

Евгения около года занималась воздушной гимнастикой, строила планы на участие в соревнованиях, работала инструктором групповых программ в фитнес-клубе. Теперь девушка сомневается, что в принципе сможет когда-нибудь выйти на любую работу.