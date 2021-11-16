Сорокин прокомментировал обвинения британских СМИ в подкупе FIFА

Британские СМИ заявили о том, что Россия якобы подкупила чиновников FIFА во время выбора места проведения мирового первенства 2018 года. На эти обвинения ответил экс-директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин. По его словам, подобные высказывания не имеют под собой оснований. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист заявил, что все эти обвинения уже «переросли в гротеск». По его словам, Россия не была замешана в коррупционной схеме.

«Комментировать такие новости уже нет сил, мы уже все сказали на эту тему много раз. Видимо, им совсем не о чем писать! Мы никого не подкупали», — отметил он.

Во время анализа отчетов о расследовании процедуры выборов страны для проведения мирового первенства 2018 и 2022 год не было выявлено никаких нарушений. При этом документ был обнародован еще летом 2017 года. Об этом сообщила «Политика сегодня».