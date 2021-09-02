Сорокин подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» подписал вратаря Илью Сорокина. Об этом сообщил портал New Inform со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до конца сезона 2024/2025. Согласно договору, Сорокин будет ежегодно получать около четырех миллионов долларов в год.

По итогам прошлого розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дошел до полуфинала. Он уступил «Тампе Бэй» в семи матчах со счетом 3:4. Сорокин отыграл за команду 29 матчей и отразил 91,9% бросков.