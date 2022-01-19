Концепцию МОК об участии трансгендеров в соревнованиях раскритиковали

Утвержденную Международным олимпийским комитетом концепцию об участии в соревнованиях трансгендеров раскритиковали медицинские эксперты международных спортивных федераций. В совместном заявлении, опубликованном в журнале British Medical Journal Open Science & Exercise Medicine, они указали, что МОК проигнорировал научную сторону вопроса, сделав упор на инклюзивности. Эта ситуация приведет к нечестной конкуренции в женском спорте.

Эксперты указали, что в концепции МОК говорится, что трансженщинам не нужно снижать уровень тестостерона в крови, чтобы участвовать в женских соревнованиях. Новая норма вступит в силу после завершения зимних Олимпийский игр в Пекине.

«Хорошо известно, что тестостерон является основным фактором увеличения мышечной массы и выносливости спортсменов. <…> Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило искусственный тестостерон в список запрещенных анаболиков. <…> Очевидно, что базовые преимущества этого гормона нужно признать и требовать его снижения», — говорится в тексте обращения.

Послание к МОК подписали 38 экспертов в области медицины. В том числе руководители медицинских департаментов Международной федерации легкой атлетики (WA), Международного союза велосипедистов (UCI), Международной федерации гребного спорта (WR). Они призвали МОК установить стандарты, основанные на справедливости соревнований, с учетом науки, а не ориентируясь исключительно на требование инклюзивности.

Один из подписантов, представитель Международной федерации спортивной медицины Янис Питсиладис, в комментарии изданию The Guardian объяснил, что ученые пытаются донести свою позицию до МОК, чтобы начать дебаты.

«Права человека очень важны, но также важно основываться на научных и медицинских принципах в определенных решениях. МОК эти нормы проигнорировал», — заявил он.

По словам эксперта, возможность участвовать в международных соревнованиях для трансженщин сохранится. Снижение уровня тестостерона нужно оставить или отменить в зависимости от вида спорта. К примеру, в стрельбе он не играет большой роли в отличие от силовых соревнований.

С таким мнением согласились не все. Часть экспертов заявили о доказательствах, что трансженщины даже при искусственном снижении уровня тестостерона имеют преимущества перед другими спортсменками. Поэтому выбор стоит между честной конкуренцией и правами на участие.