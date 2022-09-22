Соревнования среди гонщиков пройдут во Владивостоке | 360°

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Соревнования среди гонщиков пройдут во Владивостоке

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Мотошкола «Каферейсер» совместно с администрацией города Владивостока проведет соревнования для гонщиков. Об этом сообщил сайт zr.media.

Заключительный в этом году этап шоссейных кольцевых мотогонок состоится 24 сентября в 11:00 на картодроме Змеинка.

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К участию приглашаются все желающие. Адрес картодрома: Владивосток, улица Босфора, 3.

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