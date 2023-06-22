Спорт 22 июня 2023, 15:43 Соревнования по воздухоплавательному спорту проведут в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде пройдет «Кубок содружества» по воздухоплавательному спорту. Мероприятие запланировано на 23–28 июня, написало НИА «Нижний Новгород».

В соревнованиях примут участие 25 пилотов из разных стран и 16 спортсменов из России. Все полеты будут осуществляться на рассвете и закате.

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Вход для зрителей бесплатный. Более подробную информацию можно узнать в Telegram-канале и группе во «Вконтакте».