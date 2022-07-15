Соревнования по суперкроссу пройдут в Туле 17 июля

Чемпионат, Первенство России и традиционные соревнования на Кубок города-героя Тулы по суперкроссу пройдут 17 июля. Об этом сообщила Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В состязании примут участие сто лучших гонщиков со всей России. Мероприятие пройдет на мототрассе стадиона «Металлург». Начало запланировано на 11:00, для зрителей вход свободный.

Соревнования по суперкроссу включают в себя трассу с большим количеством сложных элементов: волн, прыжков, трамплинов и других препятствий.