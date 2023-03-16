Спорт 16 марта 2023, 11:50 Соревнования по сноукайтингу впервые прошли в Ноябрьске

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Около 30 спортсменов из Ямала и Югры приняли участие в соревнованиях по сноукайтингу на озере Ханто. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Для участников организовали шесть заездов, результат каждого шел в финальный зачет. Цель была простой — пройти трассу быстрее всех, обойдя буйки.

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Как отметили организаторы, спортсменам очень повезло с погодой. На улице было достаточно тепло, но при этом ветрено.

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Победителями гонки стали сургутчане.

«Заезды все прошли без происшествий, на удивление! Все хорошо, никто не перепутался, стропами кайт никто друг другу не завалил, не порвали — все отлично!» — сказал судья соревнований Константин Белицкий.

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