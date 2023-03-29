Спорт 29 марта 2023, 14:06 Соревнования по снежному волейболу проведут в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое с 1 апреля начнется любительский турнир по снежному волейболу. Для участия соберутся 17 команд из разных городов Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило издание «Красный север».

Соревнования пройдут на площадке «Виадук» и будут длиться до 9 апреля. Молодежные любительские сборные смогут посоревноваться 5 и 6 апреля, написало ИА Nation News.

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Командам-победительницам вручат призы Кубка федерации волейбола ЯНАО.