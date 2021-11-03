Соревнования по пауэрлифтингу пройдут на Ямале. Они начнутся 3 ноября и продлятся до 7 ноября. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В турнире примут участие 125 спортсменов из разных регионов России. Самая большая делегация будет из Ямала. Их результаты зачтутся в окружном чемпионате и первенстве по пауэрлифтингу памяти Эдуарда Форсунова.

Болельщиков на соревнования не пустят из-за ограничений по коронавирусу. Фото и видео с мероприятия можно будет найти в группе «Пауэрлифтинг в ЯНАО» во «ВКонтакте».