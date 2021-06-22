Соревнования по мотокроссу пройдут в Ноябрьске

В Ноябрьске пройдут соревнования по мотокроссу. Мероприятие состоится 26 и 27 июня на мототрассе Ноябрьска возле лыжной базы, сообщило издание «СеверПресс».

В мотокроссе поучаствуют более 120 спортсменов из разных городов: Нового Уренгоя, Сургута, Мегиона, Нефтеюганска, Тюмени, Каменска-Уральского, Челябинска, Магнитогорска и Ноябрьска.

Торжественное открытие состоится 26 июня в 12.00. А в течение дня на базе будет функционировать зона развлечений для детей.