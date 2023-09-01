Спорт 01 сентября 2023, 11:38 Соревнования по конному спорту пройдут на ВДНХ в Москве 2 и 3 сентября Соревнования по конкуру пройдут на ВДНХ в Москве 2 и 3 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В эти субботу и воскресенье, 2 и 3 сентября, на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) пройдут соревнования по конному спорту. Участник выступят на историческом выводном круге. Начало в 12:00. Вход свободный, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

В первый день пройдут детские соревнования по конкуру «Спасская башня». Юные всадники продемонстрируют свое мастерство на лошадях в холке до 150 сантиметров. Они пройдут три сложнейших маршрута: «Зеркальный», «Биатлон» и «Игра в стойла».

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В воскресенье состоится финал турнира по конкуру для всадников на лошадях буденновской и донской породы «Золотой пьедестал», приуроченного к 140-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Семена Буденного.

В завершение соревнований гостям покажут легендарную шоу-программу из цикла «Традиции России» всадников Кремлевской школы верховой езды.

Ранее сообщили, что чемпионат «Крылатое сердце России» прошел в Одинцове.