Соревнования по классическому троеборью проведут в ЯНАО | 360°

Спорт 19 октября 2022, 15:54 Соревнования по классическому троеборью проведут в ЯНАО

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Более 100 спортсменов с шести российских регионов поборются за первенство в соревнованиях по классическому троеборью. Они пройдут в городе Муравленко с 1 по 6 ноября, написало ИА «Север-Пресс».

В качестве главного судьи выступит первый вице-президент окружной федерации пауэрлифтинга IPF Мухарбек Хосроев.

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С информацией о турнире можно ознакомиться на странице турнира в соцсети «ВКонтакте».

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