Соревнования по карате прошли в Тарко-Сале. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Приехали 200 спортсменов из разных районов ЯНАО. Выступления прошли в двух направлениях, исполнении ката и поединках на татами — кумитэ. Участниками были и новички, и опытные спортсмены.

«Сейчас разберем ошибки, и на округе будет все нормально. Очень хороший рост есть у бойцов, и команды ровные, хорошая конкуренция», — рассказал главный судья Сергей Маслов.