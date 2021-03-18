Соревнования по ходьбе начнутся в России 20 марта. Состязаться будут целыми округами

«Лига здоровья нации» объявила о начале открытых соревнований по ходьбе между 50 муниципальными образованиями из 25 регионов страны. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья». Об этом сообщила пресс-служба организации.

В течение года рабочие группы организовывали специальные пешеходные маршруты здоровья с учетом нагрузки и сложности. Все дистанции внесли в реестр маршрутов здоровья России.

«Создание маршрутов не требует серьезных капитальных вложений, может опираться на помощь местных жителей и является частью стратегии по благоустройству территорий. Кроме того, Минздрав рекомендует создавать такие маршруты для укрепления здоровья жителей», — пояснили организаторы.

Для подготовки жителей к будущим соревнованиям и популяризации двигательной активности «Лига здоровья нации» подготовила инструкторов из числа активистов. Все они прошли обучение в рамках дистанционного курса «Инструктор ЗОЖ», разработанного специалистами Первого МГМУ имени Сеченова и Государственного университета физической культуры. В каждом муниципальном образовании есть по три инструктора.

Соревнования пройдут в два этапа. Первый пройдет с 20 по 30 марта. В ходе него к соревнованиям могут присоединиться новые команды. Второй этап с 4 по 24 апреля станет зачетным.

В соревнованиях могут принять участие команды от 50 до 100 человек из населенных пунктов, ставших участниками проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья».

В Московской области участником соревнований стал городской округ Клин, где зарегистрировали свой маршрут здоровья.

Все участники на время соревнований подключатся к специальному приложению по подсчету шагов «Человек идущий». Его можно скачать в AppStore и GooglePlay. Через него можно выбрать категорию сложности, к которой присоединится команда.

Каждый день приложение начнет подсчитывать среднее количество шагов, которые сделали участники той или иной команды. В зависимости от продолжительности пройденного маршрута определится победитель.

Также в рамках соревновательной программы состоятся открытые межмуниципальные соревнования «Человек идущий» для муниципалитетов, которые не являются участниками проекта. Для участия требуется собрать команду от 20 до 100 человек.

По словам организаторов, соревновательный момент даст дополнительную мотивацию участникам и сформирует привычку к регулярным занятиям. Таким образом количество сторонников здорового образа жизни увеличится.

Особенно это актуально сейчас, в период пандемии. Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы сгладить негативные последствия сидячего образа жизни, нужно уделять от 2,5 до пяти часов в неделю умеренным нагрузкам. Кроме того, люди, страдающие избыточным весом, являются идеальными жертвами коронавируса COVID-19.

Итоги соревнований подведут до 15 мая. Награждение победителей пройдет в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», который пройдет с 13 по 15 июля.

Дополнительная информация о проекте и организации соревнований находится на сайтах: человекидущий.рф, маршрутыздоровья.рф, ligazn.ru.