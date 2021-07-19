Соревнования по горному велоспорту впервые прошли на Ямале

Арктическая велогонка Arctic Bike Trail прошла на Ямале в минувшее воскресенье, 18 июля. В соревнованиях приняли участие около 60 человек из Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Москвы и Индии. Спортсмены преодолели расстояние в 13 километров по бездорожью. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

«Ямальская природа настолько богата, что показала участникам абсолютно все, начиная от жаркого палящего солнца и заканчивая дождем на обратном пути. Знаю, что в некоторых странах такую грязь, как была у нас на трассе, специально завозят», — заявил организатор соревнований Гульдар Галимова.

Маршрут проходил по старой «конгорхромовской» дороге недалеко от поселка Харп. Конец маршрута находился возле идолов у подножия горы Рай-Из

Участник из Надыма Вячеслав Пешков отметил, что слабые люди не смогли бы справиться с таким сложным маршрутом. По его словам, залог успеха — перебороть свой страх и правильно рассчитывать свои силы.