Соревнования по фигурному катанию «Ямальский калейдоскоп» прошли в Ноябрьске

Региональные соревнования по фигурному катанию среди детей «Ямальский калейдоскоп» завершились в Ноябрьске. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

За два дня на лед вышли 130 спортсменов из разных городов Ямала. Возраст участников — от пяти до 17 лет. Они представили номера в короткой и произвольной программах.

«Мы рады, что к нам приезжают и что у нас проводятся соревнования, это здорово. Чем больше стартов, тем больше опыта», — сказала главный судья соревнований Светлана Иншакова.

У участника соревнований Сергея Катышева на одном коньке развязался шнурок. Несмотря на это, юный спортсмен докатал программу до конца.

«Нужно сделать вдох, а потом выдох, и станет чуть лучше. Не нужно поддаваться панике», — научил он сохранять спокойствие.

«Ямальский калейдоскоп» проводится в Ноябрьске с 2018 года.

Следующие соревнования по фигурному катанию регионального уровня пройдут в марте в Новом Уренгое.