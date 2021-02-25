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    25 февраля 2021, 16:12

    Соревнования по фигурному катанию «Ямальский калейдоскоп» прошли в Ноябрьске

    Алена Макаренко

    Региональные соревнования по фигурному катанию среди детей «Ямальский калейдоскоп» завершились в Ноябрьске. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

    Соревнования по фигурному катанию «Ямальский калейдоскоп» прошли в Ноябрьске

    За два дня на лед вышли 130 спортсменов из разных городов Ямала. Возраст участников — от пяти до 17 лет. Они представили номера в короткой и произвольной программах.

    «Мы рады, что к нам приезжают и что у нас проводятся соревнования, это здорово. Чем больше стартов, тем больше опыта», — сказала главный судья соревнований Светлана Иншакова.

    У участника соревнований Сергея Катышева на одном коньке развязался шнурок. Несмотря на это, юный спортсмен докатал программу до конца.

    «Нужно сделать вдох, а потом выдох, и станет чуть лучше. Не нужно поддаваться панике», — научил он сохранять спокойствие.

    «Ямальский калейдоскоп» проводится в Ноябрьске с 2018 года.

    Следующие соревнования по фигурному катанию регионального уровня пройдут в марте в Новом Уренгое.