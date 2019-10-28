  • Соревнования по бегу прошли в парке Ларисы Лазутиной. Жители Подмосковья проводят осень по-спортивному

    28 октября 2019, 16:57

    Алена Собкалова, Елена Силиванова

    Соревнования по кроссовому бегу «Одинцовская осень» прошли в парке имени Ларисы Лазутиной. На старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители. Участие приняла и корреспондент «360» Елена Силиванова.
    Соревнования по бегу прошли в парке Ларисы Лазутиной. Жители Подмосковья проводят осень по-спортивному | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На соревнования приехали более 500 человек из разных уголков Подмосковья. Среди участников — целые семьи, ведь старты организовали для всех возрастов.

    «Мы сейчас разминаемся. Дети бегут 300 и 800 метров, Я — четыре километра, муж — восемь. Здорово, что с погодой повезло — будет бежать комфортно», — поделилась эмоциями Валентина Шашкина, участница забега.

    Организаторы подготовили несколько вариантов дистанции в зависимости от возраста. Каждому участнику выдают майку с номером.

    Кстати, регистрацию на этот забег закрыли раньше срока. Оказалось, в Подмосковье очень много любителей беговых соревнований. Да и участие бесплатное.

    Соревнования по бегу прошли в парке Ларисы Лазутиной. Жители Подмосковья проводят осень по-спортивному | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Соревнования по кроссовому бегу уже третий раз прошли в парке имени Ларисы Лазутиной. Изначально Центр Физического развития «Вектор» устраивал контрольную тренировку «Одинцовская осень» для лыжников. Но вскоре забег стал массовым и открытым для всех спортсменов.

    «Увезти золотую, серебряную или хотя бы бронзовую медаль с этого забега мне не удалось, но на трассе было много фотографов, так что и у меня, и у других участников будет много снимков на память об этих соревнованиях», — рассказала Елена Силиванова, участница соревнований, корреспондент «360».

    Призовые места заняли профессиональные спортсмены. Те, кто и зимой выходит на трассу на лыжах. Но главное — не победа, а участие и здоровье, ради которого многие и занимаются спортом.