Соревнования по бегу прошли в парке Ларисы Лазутиной. Жители Подмосковья проводят осень по-спортивному

Соревнования по кроссовому бегу «Одинцовская осень» прошли в парке имени Ларисы Лазутиной. На старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители. Участие приняла и корреспондент «360» Елена Силиванова.

Источник фото: телеканал «360»

На соревнования приехали более 500 человек из разных уголков Подмосковья. Среди участников — целые семьи, ведь старты организовали для всех возрастов.

«Мы сейчас разминаемся. Дети бегут 300 и 800 метров, Я — четыре километра, муж — восемь. Здорово, что с погодой повезло — будет бежать комфортно», — поделилась эмоциями Валентина Шашкина, участница забега.

Организаторы подготовили несколько вариантов дистанции в зависимости от возраста. Каждому участнику выдают майку с номером.

Кстати, регистрацию на этот забег закрыли раньше срока. Оказалось, в Подмосковье очень много любителей беговых соревнований. Да и участие бесплатное.

Источник фото: телеканал «360»

Соревнования по кроссовому бегу уже третий раз прошли в парке имени Ларисы Лазутиной. Изначально Центр Физического развития «Вектор» устраивал контрольную тренировку «Одинцовская осень» для лыжников. Но вскоре забег стал массовым и открытым для всех спортсменов.

«Увезти золотую, серебряную или хотя бы бронзовую медаль с этого забега мне не удалось, но на трассе было много фотографов, так что и у меня, и у других участников будет много снимков на память об этих соревнованиях», — рассказала Елена Силиванова, участница соревнований, корреспондент «360».

Призовые места заняли профессиональные спортсмены. Те, кто и зимой выходит на трассу на лыжах. Но главное — не победа, а участие и здоровье, ради которого многие и занимаются спортом.