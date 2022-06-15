Соревнования по автоспорту Drive Drift Challenge прошли в Ленобласти

Состязания по автоспорту Drive Drift Challenge состоялись в Ленинградской области. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

В мероприятии приняли участие 38 спортсменов. При этом среди участников были опытные гонщики, а также те, кто начали заниматься таким видом спорта совсем недавно. Участникам требовалось выполнить несколько заданий и прибыть к финишу первыми.

«Траектория соответственно выделена краской, и ребята уже должны как в фигурном катании показать именно качество проезда. Но тут главное — попасть в траекторию, выполнить задание, показать хороший угол, темп и скорость», — рассказал организатор соревнований Андрей Скрипник