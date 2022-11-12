Спорт 12 ноября 2022, 22:13 Соревнования на «Кубок президента Федерации конного спорта России» прошли в Москве В московском конном клубе «Измайлово» прошли соревнования по пони-спорту

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В Москве прошли состязания на «Кубок президента Федерации конного спорта России». Побороться за награды приехали наездники и пони со всей страны.

В 2022 году турнир отметил свое пятилетие. Ежегодно состязания проводятся в старейшем конном клубе Москвы — «Измайлово». Мероприятие прошло в двух дисциплинах — выездка и конкур. Участниками стали всадники от трех до 16 лет. Для младших наездников провели состязания под названием «Baby — Boom».

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На юбилейных соревнованиях было подписано соглашение о сотрудничестве между Тимирязевской академией и Федерацией конного спорта России. После оформления документов состоялось торжественное награждение участников.

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Кубки победителям лично вручала президент Федерации конного спорта России Марина Сечина. Организаторы турнира отметили, что главная задача состязаний — не только достижение спортивных результатов, но и организация настоящего праздника для участников и их семей.