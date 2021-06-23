Соревнования на катамаранах и каяках пройдут на реке Собь

В поселке Харп (ЯНАО) 24 июня стартуют соревнования по водному туризму, в котором примут участие команды из России, Белоруссии и Сербии. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Руководитель окружной федерации спортивного туризма Николай Устюгов рассказал, что из-за пандемии коронавируса не все участники смогли приехать на состязания. «В частности, в последний момент отказалась команда из Казахстана», — уточнил Устюгов. По данным информагентства, соревнования пройдут в командном и индивидуальном зачете по следующим дисциплинам: «дистанция-водная-катамаран-4» (цифры указывают на число мест на судне), «дистанция-водная-катамаран-2» и «дистанция-водная-каяк». 27 июня будут подведены итоги.