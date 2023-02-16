16 февраля 2023, 13:17
Соревнования фигуристов всероссийского уровня пройду в Салехарде
В Салехарде пройдут сразу два соревнования по фигурному катанию. Об этом «Ямал-Медиа» сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
Речь идет о пятом этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях «Кубок Арктики» по синхронному катанию на коньках. В Салехард съедутся фигуристы из Москвы, Петербурга, Краснодара, Челябинска, Архангельска и других городов. Всего в пятом этапе Кубка России выступят 15 команд, все участники— мастера спорта.
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«Кубок Арктики» соберет фигуристов, имеющих второй спортивный разряд. Возраст участников начинается от 10 лет.
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