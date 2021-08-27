Соперниками ФК «Спартак» в Лиге Европы станут «Лестер» и «Наполи»

Во время жеребьевки стало известно, что соперниками футбольного клуба «Спартак» на групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/22 будут итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польский клуб «Легия». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Жеребьевка этой стадии турнира прошла 27 августа в Стамбуле. Команда тренера Руя Витории попала в группу С.

Известно, что первый тур группового этапа состоится 16 сентября, последний — 9 декабря. В плей-офф турнира выйдет только первая команда. Финал пройдет 18 мая в Севилье.

В начале августа встреча московского «Спартака» с лиссабонской «Бенфикой» закончилась поражением красно-белых. Столичный футбольный клуб вылетел из Лиги чемпионов. «Спартак» провел всего два матча и не забил ни одного мяча.

Недавно об уходе из команды красно-белых заявил спортивный директор Дмитрий Попов. Последней каплей он назвал историю с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем. Он также заявил, что устал терпеть давление со стороны жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.