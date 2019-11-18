Гонщик попал под колеса мотоцикла своего соперника. Видео

Французский гонщик Жоанн Зарко упал со своего мотоцикла, но, когда пытался покинуть трассу, попал под колеса своего соперника.

Это случилось этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2019 в Валенсии (Испания). Инцидент попал на видео.

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На одном из кругов сразу несколько спортсменов попали в аварию, не справившись с управлением.

Французский гонщик упал со своего мотоцикла, но собравшись покинуть гонку, не заметил мотоцикл соперника, и тот сбил его с ног.

Зарко тем не менее, удалось самостоятельно покинуть трассу. Он был госпитализирован в медцентр на носилках. Пока о состоянии его здоровья ничего не известно.

В заключительной гонке сезона MotoGP первое место занял шестикратный чемпион мира Марк Маркес.