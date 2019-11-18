  • Гонщик попал под колеса мотоцикла своего соперника. Видео

    18 ноября 2019, 00:49

    Александра Каширина

    Французский гонщик Жоанн Зарко упал со своего мотоцикла, но, когда пытался покинуть трассу, попал под колеса своего соперника.

    Это случилось этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2019 в Валенсии (Испания). Инцидент попал на видео.

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    На одном из кругов сразу несколько спортсменов попали в аварию, не справившись с управлением.

    Французский гонщик упал со своего мотоцикла, но собравшись покинуть гонку, не заметил мотоцикл соперника, и тот сбил его с ног.

    Зарко тем не менее, удалось самостоятельно покинуть трассу. Он был госпитализирован в медцентр на носилках. Пока о состоянии его здоровья ничего не известно.

    В заключительной гонке сезона MotoGP первое место занял шестикратный чемпион мира Марк Маркес.