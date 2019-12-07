Соперник Емельяненко уверен в завершении боя нокаутом
«Не верю, что бой дойдет до решения. Чую, что один из нас просто свалится от нокаута. Но проигравших в этом поединке не будет. Фанаты выиграют в любом случае, ведь мы устроим настоящее шоу», — заявил Джексон в интервью для YouTube-канала промоушена Rizin.
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Поединок между Джексоном и Емельяненко состоится в Токио 29 декабря. Этот бой пройдет в рамках так называемого прощального турне российского бойца. Емельяненко собирается завершить карьеру в ММА после трех поединков.
Последний профессиональный бой 43-летний Емельяненко провел в январе, когда его нокаутировал американец Райан Бейдер. Всего на счету россиянина 45 боев ММА, в которых он одержал 38 побед, в том числе 14 нокаутом. Федор Емельяненко потерпел шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.
Бой между Джексоном и Емельяненко возглавит турнир Bellator в Японии.