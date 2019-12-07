Соперник Емельяненко уверен в завершении боя нокаутом

Американский боец смешанных единоборств Квинтон Джексон уверен, что поединок с россиянином Федором Емельяненко завершится нокаутом. Только американец не знает, кто из них свалится первым.

«Не верю, что бой дойдет до решения. Чую, что один из нас просто свалится от нокаута. Но проигравших в этом поединке не будет. Фанаты выиграют в любом случае, ведь мы устроим настоящее шоу», — заявил Джексон в интервью для YouTube-канала промоушена Rizin.

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Поединок между Джексоном и Емельяненко состоится в Токио 29 декабря. Этот бой пройдет в рамках так называемого прощального турне российского бойца. Емельяненко собирается завершить карьеру в ММА после трех поединков.

Последний профессиональный бой 43-летний Емельяненко провел в январе, когда его нокаутировал американец Райан Бейдер. Всего на счету россиянина 45 боев ММА, в которых он одержал 38 побед, в том числе 14 нокаутом. Федор Емельяненко потерпел шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Бой между Джексоном и Емельяненко возглавит турнир Bellator в Японии.