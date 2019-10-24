Солнечногорец пересек пролив Лаперуза на кайтборде и установил рекорд мира

Четырехкратный чемпион России по кайтсерфингу Евгений Новожеев из Солнечногорска установил мировой рекорд: он стал первым, кому удалось пересечь на кайтборде пролив Лаперуза.

По словам спортсмена, в этом году пролив Лаперуза уже пытались перейти, но попытка была неудачная, и Евгений посчитал, что у него получится.

«Технически было трудно — из-за состояния воды и течений. Боковое течение сносило постоянно, были сильные шквалы ветра с японской стороны», — рассказал Евгений Новожеев.

Спортсмен признался, что постоянно терял из виду лодку сопровождения, потому что преодолевал маршрут быстрее. Весь его путь занял 2 часа 56 минут.

Ранее солнечногорец Евгений Новожеев переплыл Берингов пролив.

Кайтбординг (или кайтсерфинг; от англ. kite — воздушный змей и board — доска) — вид спорта, в котором спортсмен движется под действием силы тяги, развиваемой управляемым воздушным змеем (кайтом).