Союзу биатлонистов России вернули национальный флаг на логотип

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил использовать цвета российского флага на логотипе Союза биатлонистов России (СБР). Возвращение символики произойдет на летнем чемпионате мира в Нове-Место в августе.

С декабря прошлого года существовал запрет на использование цветов российского флага на логотипе СБР на международных соревнованиях. Ограничение, по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), должно было длиться два года. Из-за этого во время чемпионата мира в словенской Поклюке в 2021 году российским биатлонистам пришлось снять с формы логотипы, где был изображен флаг России. Запрет CAS распространяется на все виды спорта. Однако биатлонистам удалось намного раньше отменить ограничение. Об этом сообщили на официальном сайте СБР со ссылкой на президента союза Виктора Майгурова.

«Рад, что нам удалось отстоять свою позицию перед началом олимпийского сезона и вернуться от обезличенного монохрома к цветам национального флага России. В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой», — сказал Майгуров.

По его словам, добиться снятия запрета помогла поддержка Олимпийского комитета и Министерства спорта России. Они оказали СБР юридическую, экспертную и финансовую помощь для подачи иска в CAS. Майгуров добавил, что с декабря они постоянно общались с IBU по поводу возвращения логотипа, в результате исполком международного союза пошел навстречу и удовлетворил требования СБР.

«Это важный прецедент — от подобных ситуаций не застрахована ни одна российская спортивная федерация, и опыт СБР может оказаться полезным кому-то из наших коллег», — сказал президент СБР.