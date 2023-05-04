Спорт 04 мая 2023, 18:06 Союз велосипедистов допустил российских спортсменов к международным турнирам

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Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщил сайт «Ридус» со ссылкой на пресс-службу UCI.

Представители России и Белоруссии смогут участвовать в турнирах Кубка мира, Кубка наций и чемпионатах мира при условии соблюдения строгих правил. Так, спортсменам запрещается выражать поддержку спецоперации России на Украине.

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Отмечается, что велосипедисты обязаны выступать на соревнованиях без флагов, гербов и гимнов.