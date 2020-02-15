Союз биатлонистов России отрекся от Устюгова из-за допинга

«Союз биатлонистов России подтверждает, что им получено официальное письмо от Международного союза биатлонистов», — подтвердили в СБР. Официальный комментарий Союза опубликован на сайте организации.

Устюгова за нарушение Антидопинговых правил IBU дисквалифицировали на два года. Это коснулось всех его результатов с 27 августа 2013 года до февраля 2014 года.

Как объяснил «360» источник в СБР, спортсмены только до тех пор состоят в Союзе, пока продолжают активную спортивную карьеру. Устюгов ушел из большого спорта в 2014 году и с тех пор СБР не состоит. Это значит, что Союз ничем помочь ему не сможет. Обжаловать обвинения ему придется самостоятельно.

Как стало известно «360» от источника, Устюгов намерен оспорить решение Международного союза биатлонистов в Спортивном арбитражном суде. Это подтвердил и глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, сообщило издание «Подъем».

«У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», — сказал Драчев.