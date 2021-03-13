Софья Великая прокомментировала запрет на использование «Катюши»

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) олимпийская чемпионка Софья Великая после отказа Спортивного арбитражного суда (CAS) в использовании песни «Катюша» как гимна олимпийской сборной призвала быть терпимее и поторопиться.

В интервью Sport24 Софья Великая сообщила, что федерации разных видов спорта уже предлагали свои мелодии. Но сроки ограничены, поэтому решение надо принять быстро и выбрать что-то надежное.

«Будем терпимее и сильнее. Так сразу и не разберешься, какую песню предлагать. Куча нюансов по отношению к России. Всего не угадаешь и не предугадаешь. Надо уже определяться с критериями и отправлять несколько вариантов на согласование. Что-то выберут, хватит уже заниматься ерундой», — сказала Софья.

Она допустила, что, возможно, придется остановить свой выбор на гимне Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее сообщал, что ОКР должен предоставить в МОК партитуру «Катюши», чтобы организация могла принять взвешенное решение.

В арбитаже заявили, что песня подпадает под определение «любой гимн, связанный с Россией», так как дает отсылку на страну.

Использовать национальный гимн российским олимпийцам запретили в качестве наказания за нарушением антидопингового законодательства.