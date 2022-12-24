Спорт 24 декабря 2022, 18:58 Софья Акатьева стала чемпионкой России по фигурному катанию Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию Википедия

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Софья Акатьева завоевала золотую медаль в чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходили в Красноярске.

Фигуристка набрала по общей сумме короткой и произвольной программ набрала 249,74 (85,59+164,15) балла. Второе место на чемпионате досталось Камиле Валиевой. Обе спортсменки являются подопечными Этери Тутберидзе.

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Для 15-летней Акатьевой это первая победа на чемпионате России. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева была победительницей чемпионата России в прошлом году. Серебряный призер Олимпиады в Токио Александра Трусова пропустила турнир из-за болезни.

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Олимпийская чемпионка Камила Валиева4 декабря заняла первое место на чемпионате России по прыжкам. Подопечная Этери Тутберидзе обогнала по очкам ученицу Евгения Плющенко — Софью Муравьеву.

Ранее допинг-пробе Валиевой, которую взяли в декабре 2021 года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин. После WADA потребовало на четыре года отстранить фигуристку от соревнований и лишить некоторых наград.