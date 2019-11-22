«Сочи» заинтересовал полузащитник «Рубина»

По данным информагентства, «Рубин» запросил за трансфер полузащитника четыре миллиона евро. Отмечается, что кроме «Сочи» к 24-летнему футболисту присматривается столичное «Динамо» и питерский «Зенит».

Коновалов усилил состав казанского клуба в феврале прошлого года. «Кубань» получила за его переход 400 тысяч евро. Хавбек отыграл за «Рубин» 52 матча, забил два мяча и отметился пятью результативными передачами.