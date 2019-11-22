«Сочи» заинтересовал полузащитник «Рубина»
Хавбек казанского «Рубина» Игорь Коновалов привлек внимание сочинского клуба. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, «Рубин» запросил за трансфер полузащитника четыре миллиона евро. Отмечается, что кроме «Сочи» к 24-летнему футболисту присматривается столичное «Динамо» и питерский «Зенит».
Коновалов усилил состав казанского клуба в феврале прошлого года. «Кубань» получила за его переход 400 тысяч евро. Хавбек отыграл за «Рубин» 52 матча, забил два мяча и отметился пятью результативными передачами.