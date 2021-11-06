«Сочи» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Футбольный клуб «Сочи» одержал крупную победу над московским ЦСКА. Домашний матч 14-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 4:1. Для сочинцев это уже вторая победа в чемпионате подряд. Для ЦСКА — второй подряд проигрыш.

Среди игроков «Сочи» дублем отличился футболист Матео Кассьерра, забивший голы на 14 и 16 минутах матча. Кроме того, мяч в ворота забросили Артур Юсупов и Игорь Юрганов. Автором единственного гола от команды ЦСКА стал Бахтиер Зайнутдинов.

Как уточнил ТАСС, после этой победы команда «Сочи» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Сейчас в активе команды 27 очков. Клуб ЦСКА находится на пятой позиции с 23 очками.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА встретится в подмосковными «Химками». Команда «Сочи» проведет домашний матч с казанским «Рубином». Дата обеих предстоящих игр — 21 ноября.