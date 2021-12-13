«Сочи» разгромил «Спартак» и вышел на третье место в РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» разгромил московский «Спартак». Благодаря этому клуб вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Игра прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голы забили Кристиан Нобоа, Ивелин Попов и Артур Юсупов. При этом Нобоа на 66-й минуте встречи получил красную карточку. Не миновало удаление и гостей матча: у «Спартака» на скамейку запасных отправился Максимилиано Кофрие.

Это второй проигрыш «Спартака» в ходе последних шести матчей РПЛ. Подопечные Руя Витории располагаются на девятом месте в таблице турнира. На их счету 23 очка.

При этом «Сочи» три последних матча не выигрывал — клубу, наконец, удалось прервать серию неудач. Благодаря сегодняшней победе, футболисты закончили первую часть чемпионата на третьем месте, набрав 31 балл.

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил, что Паоло Ваноли станет новым главным тренером «Спартака». По словам Скира, «сделка завершена и подтверждена».

Нынешний главный тренер клуба Руй Витория работает со «Спартаком» с мая 2021 года. Под его руководством красно-белые заняли первое место в своей группе, а также напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы.