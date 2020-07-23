«Сочи» присудили техническое поражение в матче против «Крыльев Советов»
Матч «Сочи» против «Крыльев Советов» в чемпионате России окончился техническим поражением первой команды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца.
По данным сайта «Газета.ru», команда не явилась на матч из-за вспышки коронавирусной инфекции. «КДК РФС присудил поражение „Сочи“ со счетом 0:3 и присудил победу „Крыльям Советов“ со счетом 3:0», — уточнил Григорьянц.
В результате команда заняла 12-е место в оконченном сезоне.