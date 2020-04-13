«Сочи» попросит Кокорина вернуть половину выплаченной ему зарплаты

Футбольный клуб «Сочи» обсудит с нападающим Александром Кокориным способы возврата половины выплаченной ему зарплаты. Игрок получил ее авансом за полгода, когда перешел в клуб на правах аренды.

«Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Мы еще не разговаривали (с Кокориным — прим. ред.), сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», — приводит ТАСС слова гендиректора клуба «Сочи» Дмитрия Рубашко.

По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Кокорина в краснодарском клубе составила около двух миллионов рублей в месяц. Футболиста оставят играть за «Сочи» до следующего сезона.

Ранее сообщалось, что российские футбольные клубы будут урезать зарплаты игроков из-за временной приостановки чемпионата из-за пандемии COVID-19. В частности, 10 апреля клуб «Сочи» сократил выплаты по контрактам своим футболистам на 50%.