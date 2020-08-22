«Сочи» поднялся на вторую строчку в РПЛ после победы над «Ротором»

Футбольный клуб «Сочи» нанес поражение волгоградскому «Ротору» в гостевом матче четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетов 2:1.

Оба гола в составе «Сочи» провел Никита Бурмистров. Мячи в воротах «Ротора» оказались на 21-й и 59-й минутах матча. Единственный гол сочинцы пропустили от Камиля Муллина на 52-й минуте.

Таким образом «Сочи» набрал восемь очков и поднялся в турнирной таблице на вторую строчку. Он отстает от лидера — петербургского «Зенита» — на четыре балла.

В арсенале «Ротора» только один балл. Клуб находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.

Ранее «Зенит» со счетом 4:1 разгромил «Тамбов», и тем самым продлил серию без поражений на домашней арене до 24 встреч. В последний раз сине-бело-голубые уступали на своем поле в рамках чемпионата России в декабре 2018 года.