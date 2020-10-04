«Сочи» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты «Сочи» в 10 туре Российской Премьер-Лиги обыграли на домашнем стадионе «Фишт» соперников из «Ростова» со счетом 4:2.

У хозяев особенно отличился нападающий Антон Заболотный, оформивший дубль. Также голами отметились Никита Бурмистров, Артур Юсупов.

У ростовчан забили Алексей Ионов и Дмитрий Полоз.

Теперь «Сочи» находится на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ — у клуба 19 очков. «Ростов» на шестой строчке с 17 очками.

На первом и втором месте сейчас «Зенит» и «Спартак».