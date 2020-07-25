«Сочи» арендовал футболиста «Спартака»

Футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего московского «Спартака» Александра Руденко. Контракт спортсмена рассчитан на один сезон, но у клуба есть возможность выкупить игрока.

«Лучший молодой футболист Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20, нападающий московского „Торпедо“, Александр Руденко стал футболистом „Сочи“. Арендное соглашение рассчитано на один сезон с правом дальнейшего выкупа игрока сочинцами», — сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Руденко начал сезон в «Спартаке-2», а завершил уже в «Торпедо». Всего в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) спортсмен вышел на поле в 25 матчах и забил 14 голов. «Сочи» получил 12-е место в чемпионате России. Игроки клуба в следующем сезоне выступят в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Александру Руденко 21 год. Заниматься футболом он начал в 2011 году в ДЮСШ хутора Веселый Ростовской области. Свой первый контракт со «Спартаком» спортсмен подписал в декабре 2015 года. После этого Руденко выступал за столичные клубы «Спартак-2» и «Торпедо».