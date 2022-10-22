«Собрал лучших специалистов в стране». Фетисов рассказал, как сегодня живет академия хоккея в Домодедове | 360°

Эксклюзив 22 октября 2022, 09:00 «Собрал лучших специалистов в стране». Фетисов рассказал, как сегодня живет академия хоккея в Домодедове Депутат Госдумы Фетисов рассказал, как функционирует академия хоккея в Домодедове

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Лучшие специалисты в стране, мультиспортивная подготовка, множество тренажеров и музей хоккея. Депутат Госдумы, прославленный спортсмен Вячеслав Фетисов рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик о том, как сейчас живет открывшаяся шесть лет назад в Домодедове хоккейная академия.

Фетисов заявил, что академия очень популярна среди детей и родителей, при чем с самых первых дней.

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«Были сомнения, насколько будет популярная игра. Но могу сказать, что с первого дня мы набрали практически полный состав детишек. И сегодня [игра] настолько популярна, что есть легенда, что женщины беременные уже записывают заранее своих детей в Академию», — поделился хоккеист.

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Депутат подчеркнул, что в его академии собрались лучшие специалисты в стране. Все они знают иностранные языки и постоянно следят за тем, что происходит в мире детского хоккея.

Как особенно важную особенность этого комплекса, Фетисов отметил так называемую «неледовую» подготовку.

«У нас не только хоккейная подготовка, но и многофункциональный мультиспорт. Дети играют в разные виды спорта, что я считаю очень важным. Мы развиваем всякие навыки — двигательные, сложно координационные. Для этого создали особые условия», — сказал Фетисов.

В академии есть тренажеры для отработки навыков бросков по воротам, ведения шайбы, передаче, а также приспособления для «сухого» катания, позволяющие мальчикам и девочкам отрабатывать навыки правильного катания.

Он добавил, что, кроме этого, отдельное внимание уделяется воспитанию ребят.

«У нас хороший музей там, что тоже очень важно. Там выставлены этапы истории развития нашего хоккея. Дети с удовольствием туда ходят. <…> Самое главное — это воспитательный момент. Я считаю, сегодня в спорте это должно быть — особенно для маленьких детей — очень важным. Они должны понимать, кто герои, к чему можно стремиться», — пояснил депутат.