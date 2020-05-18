Соболев перейдет в «Спартак» из «Крыльев Советов»

Соболев заключил с руководством «Спартака» долгосрочный контракт. В настоящее время срок договора не уточняется.

Первая тренировка игрока в составе московской команды прошла 31 января. Тогда он сменил клуб на правах аренды. Возможность выкупить футболиста руководство получило по окончании срока аренды.