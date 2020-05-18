Соболев перейдет в «Спартак» из «Крыльев Советов»
Футбольный клуб «Спартак» из Москвы подписал контракт с футболистом Александром Соболевым. Ранее он выступал за самарскую команду «Крылья Советов». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт столичного ФК.
Соболев заключил с руководством «Спартака» долгосрочный контракт. В настоящее время срок договора не уточняется.
Первая тренировка игрока в составе московской команды прошла 31 января. Тогда он сменил клуб на правах аренды. Возможность выкупить футболиста руководство получило по окончании срока аренды.