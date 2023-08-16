Спорт 16 августа 2023, 10:58 Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Москве Мэр Москвы Собянин сообщил, что половина жителей столицы регулярно занимаются спортом Сайт мэра и правительства Москвы

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Почти каждый второй житель Москвы стал заниматься физкультурой и спортом систематически. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Во всех районах Москвы есть необходимая для активного образа жизни инфраструктура — обновляем уже работающие спортивные объекты и площадки, а также строим новые», — написал мэр.

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Он добавил, что в городе открыли бесплатные секции более чем по 70 видам спорта, на которые можно записаться на портале mos.ru. В этом году, например, появились онлайн-занятия по киберспорту для москвичей от 14 до 17 лет.

По словам Собянина, проект «Спортивные выходные» позволил горожанам тренироваться на свежем воздухе в различных местах города, включая популярные и необычные.

Кроме того, заниматься с тренерами Москомспорта в течение всего года можно в рамках проекта «Мой спортивный район».

Также москвичи получили возможность подготовиться и пройти нормы ГТО (готов к труду и обороне) в одном из 13 центров тестирования.

Ранее жителям столичного региона сообщали, что арену для зимних видов спорта построят в Домодедове к концу ноября.