Спорт 09 февраля 2023, 19:02 Собянин поделился планами развития московской спортивной инфраструктуры в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2010 года более чем в два с половиной раза выросло число жителей столицы, которые занимаются спортом. Об этом написало ИА НСН.

Уточняется, что всего в Москве спортом занимаются более пяти с половиной миллионов человек. Собянин напомнил, что в городе действуют 29 000 спортивных зон.

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По его словам, в нынешнем году планируется достроить еще 14 спортивных объектов, среди которых — Дворец спорта «Некрасовка» и Ледовый дворец «Кристалл».

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