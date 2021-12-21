Собянин назвал самую длинную лыжную трассу в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о лыжных трассах в Москве. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

В данный момент в столице работают 22 лыжные базы и 380 лыжных трасс общей длиной 616 километров. Большинство из них оборудовано освещением, поэтому кататься там можно даже ночью.

Самая длинная лыжня находится в Битцевском лесопарке. Она простирается на расстояние более 20 километров. На ней есть разные по сложности участки: и для новичков, и для опытных лыжников.